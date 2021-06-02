РИАМО - 2 июн. Столичное лето началось с рекордного холода, подобная погода не наблюдалась в мегаполисе с середины XX века, сообщается на сайте «Метеовести».

В ночь на среду температура опустилась до +4 градусов, однако уже скоро она начнет повышаться.

Так, уже в среду в столице прогнозируется +21 градус, а 3 июня будет +23 градуса.

Температура продолжит повышаться, на выходных будет от +25 до +27 градусов. Такие показатели превышают климатическую норму на 4 градуса.

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