РИАМО - 2 июн. В течение всего лета на территории парков Москвы будут проходить тематические фотовыставки, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

В ландшафтном парке «Митино» пройдет выставка «Археологическое наследие Москвы». В нее вошли фотографии артефактов, которые были найдены во время археологических раскопок и исследований в историческом центре Москвы ― Китай-городе и Замоскворечье. Выставка продлится до 30 июня.

В сквере по Олонецкому проезду до 30 июня будет открыта выставка «Мы делаем семьи хвостатыми». С 1 июля эта же выставка откроется в парке у Джамгаровского пруда.

На экспозиции будут представлены фотографии собак и кошек с QR-кодами, чтобы желающие могли забрать животных из приютов домой.

В саду имени Баумана до 30 июня будет проходить фотовыставка «Сказки в стиле великих художников». Отсканировав QR-коды на стендах, можно прослушать на своих гаджетах аудиогид выставки или пройти интерактивный квест.

Также в парке «Северное Тушино» совместно с Русским географическим обществом пройдет фотовыставка «Иван Крузенштерн ― первый русский плаватель вокруг света», которая будет посвящена руководителю первой русской кругосветной экспедиции Ивану Крузенштерну.

В саду «Эрмитаж» с 21 июня по 20 июля пройдет выставка, посвященная пейзажам Магаданской области.

В парке у Джамгаровского пруда с 1 июля откроется выставка «Драгоценный мир живой природы».