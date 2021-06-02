РИАМО - 2 июн. По данным исследования международной компании EY, результатами действий властей Москвы во время пандемии стали минимальный уровень безработицы и только небольшое снижение экономики, сообщает РИА Новости.

Авторы исследования «Covid-19 в мегаполисах мира», которое было подготовлено к Петербургскому международному экономическому форуму, отметили, что продолжительный локдаун помог на время сдержать рост заболеваемости, однако стал причиной негативных последствий для экономик городов мира. В это же время стимулирующие меры, а также оперативные ввод и снятие ограничений помогали скорейшему восстановлению экономики.

«Москве удалось соблюсти баланс между ограничениями и мерами поддержки, при этом сохранив экономический потенциал. Снижение экономики, по предварительным оценкам, составило всего 4%. Меньший экономический спад за счет гибких ограничений был достигнут только в Нью-Йорке (минус 3,5%) и Стокгольме (минус 2,7%), но на фоне одних из худших показателей заболеваемости и смертности», - сказала партнер EY Ольга Архангельская.

Уровень безработицы в Москве составил 1%, пиковое значение зафиксировано в сентябре прошлого года и составило порядка 3%. В марте текущего года уровень приближается к показателям менее 1% безработицы.

Таким образом, согласно майскому исследованию, Москве со своей стратегией удалось продемонстрировать минимальный уровень безработицы и небольшое снижение экономики на фоне умеренных смертности и заболеваемости.

Оптимальный набор, позволивший преодолеть последствия коронавирусной инфекции и перейти к восстановлению экономики, включил в себя своевременные ввод и снятие ограничений, эффективную коммуникационную стратегию, а также стимулирующие меры поддержки.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>