РИАМО - 2 июн. По данным исследования международной компании EY, результатами действий властей Москвы во время пандемии стали минимальный уровень безработицы и только небольшое снижение экономики, сообщает РИА Новости.
Авторы исследования «Covid-19 в мегаполисах мира», которое было подготовлено к Петербургскому международному экономическому форуму, отметили, что продолжительный локдаун помог на время сдержать рост заболеваемости, однако стал причиной негативных последствий для экономик городов мира. В это же время стимулирующие меры, а также оперативные ввод и снятие ограничений помогали скорейшему восстановлению экономики.
Уровень безработицы в Москве составил 1%, пиковое значение зафиксировано в сентябре прошлого года и составило порядка 3%. В марте текущего года уровень приближается к показателям менее 1% безработицы.
Таким образом, согласно майскому исследованию, Москве со своей стратегией удалось продемонстрировать минимальный уровень безработицы и небольшое снижение экономики на фоне умеренных смертности и заболеваемости.
Оптимальный набор, позволивший преодолеть последствия коронавирусной инфекции и перейти к восстановлению экономики, включил в себя своевременные ввод и снятие ограничений, эффективную коммуникационную стратегию, а также стимулирующие меры поддержки.
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