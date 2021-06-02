РИАМО - 2 июн. За три недели более 67 тысяч человек прошли медицинское обследование в павильонах «Здоровая Москва», из них около 40% направили на дополнительные обследования, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Павильоны «Здоровая Москва» работают в городе три недели. Уже сейчас мы видим спрос со стороны горожан: за этот небольшой промежуток времени обследование в парках прошли более 67 тысяч человек. Нас очень радует такая динамика, поскольку раннее выявление заболеваний — ключ к успешному лечению», — сказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она добавила, что более 26 тысяч человек, то есть около 40%, уже направлены на дополнительные обследования. Из них 91% — в поликлиники, 5% — в центры амбулаторной онкопомощи и 4% — в Московский научно-практический центр дерматовенерологии и косметологии.

Павильоны «Здоровая Москва» работают в московских парках, скверах и других местах отдыха каждый день с 8 часов утра до 8 часов вечера. В них может бесплатно обследоваться каждый желающий, которому уже исполнилось 18 лет. Все исследования проводятся бесплатно при наличии московского полиса ОМС.

В павильоне можно измерить артериальное и внутриглазное давление, узнать уровень сахара и холестерина в крови, снять электрокардиограмму, сделать пульсоксиметрию и сдать кровь на общий анализ. При необходимости пациента могут направить на дополнительное обследование.

Где найти павильоны «Здоровая Москва». Карта>>