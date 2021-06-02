РИАМО - 2 июн. За три недели более 67 тысяч человек прошли медицинское обследование в павильонах «Здоровая Москва», из них около 40% направили на дополнительные обследования, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Она добавила, что более 26 тысяч человек, то есть около 40%, уже направлены на дополнительные обследования. Из них 91% — в поликлиники, 5% — в центры амбулаторной онкопомощи и 4% — в Московский научно-практический центр дерматовенерологии и косметологии.
Павильоны «Здоровая Москва» работают в московских парках, скверах и других местах отдыха каждый день с 8 часов утра до 8 часов вечера. В них может бесплатно обследоваться каждый желающий, которому уже исполнилось 18 лет. Все исследования проводятся бесплатно при наличии московского полиса ОМС.
В павильоне можно измерить артериальное и внутриглазное давление, узнать уровень сахара и холестерина в крови, снять электрокардиограмму, сделать пульсоксиметрию и сдать кровь на общий анализ. При необходимости пациента могут направить на дополнительное обследование.
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