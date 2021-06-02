РИАМО - 2 июн. В центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка под Волоколамском появились на свет детеныши лесных северных оленей, один из них самец, а второй олененок - самка, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Этот подвид северных оленей занесен в Международную Красную книгу. По оценкам зоологов, его дикое поголовье насчитывает всего около пяти тысяч особей.

Оленята появились на свет от двух разных матерей с разницей в несколько дней. Один из них, самец, имеет ярко-рыжий окрас, а второй олененок, самка, светло-серый окрас.

Сейчас они питаются материнским молоком, а к полугоду перейдут на взрослую пищу: ягель, сено, ветки, специальный комбикорм. Любимое лакомство животных — свежая морковка.

Оленята быстро растут и крепнут, вскоре они начнут гулять по своему большому вольеру вместе со стадом.