РИАМО - 2 июн. В среду утром загруженность дорог Москвы составляет 3 балла из 10 возможных, вечером в мегаполисе прогнозируются 7-балльные пробки, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

В 7 часов утра движение в центр столицы затруднено на Волгоградском проспекте, Ярославском шоссе и шоссе Энтузиастов.

Проблемы с движением не наблюдаются на Мосфильмовской улице, Ленинском, а также Кутузовском проспектах.

Ремонтные работы, которые проходят в мегаполисе, могут негативно сказаться на дорожной ситуации.