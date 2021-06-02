РИАМО - 2 июн. Россия сыграла вничью с Польшей в контрольном матче в рамках подготовки к чемпионату Европы по футболу, встреча прошла на стадионе «Мейски» в польском Вроцлаве, сообщает Газета.ru.

Встреча закончилась со счетом 1:1. На четвертой минуте гол в российские ворота забил нападающий сборной Польши Якуб Шверчок, Россия ответила соперникам на 21-й минуте. Гол полякам забил Вячеслав Караваев.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. В рамках группового этапа сборная России встретится с командами Бельгии, Финляндии, Дании. Встречи пройдут 12, 16 и 21 июня соответственно. Первые два матча состоятся в Санкт-Петербурге, а последняя – в Копенгагене.

Польская сборная встретится со Словакией, Испанией и Швецией.