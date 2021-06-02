РИАМО - 2 июн. В поле возле улицы Малиновой деревни Кривцово городского округа Солнечногорск нашли боеприпас времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение об обнаружении артиллерийского снаряда поступило в 20:59 1 июня.

Место обнаружения боеприпаса взяла под охрану полиция, угроза жизни людей отсутствует.

Изъять и уничтожить боеприпас поручено группе проведения взрывотехнических работ ПСО-2 «Мособлпожспаса». Специалисты сделают это 3 июня.