РИАМО - 2 июн. В Электростали, в Промышленном проезде, 9, в ночь на среду произошел пожар в нежилом здании, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

По данным открытых источников, по этому адресу находится Электростальский завод котельного оборудования.

На втором этаже здания загорелся пенопласт. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров.

В 2:01 спасатели локализовали распространение огня. Ликвидировать открытое горение удалось в 2:03. Последствия пожара ликвидировали в 2:25.

До прибытия спасателей место происшествия покинули 25 человек. Никто не пострадал.