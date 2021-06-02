РИАМО - 2 июн. В среду в Подмосковье и столице будет облачно с прояснениями, обойдется без осадков, сообщается на сайте «Метеоновости».

Максимальная температура в Москве составит плюс 20 - плюс 22 градуса, по области — плюс 18 - плюс 23 градуса.

Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба, а относительная влажность воздуха - порядка 40%. Скорость порывов ветра не будет превышать 10 метров в секунду.

Людям, чувствительным к повышенному давлению, советуют выполнять рекомендации лечащего врача, при необходимости — принимать лекарства.

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