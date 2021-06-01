РИАМО - 1 июн. Юных гостей V Фестиваля народов России и стран Евразии «Русский мир» в подмосковном Сергиевом Посаде приглашают в детский городок фестиваля «Русская деревня» с аутентичными бытом времен князя Александра Невского, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Для детей и родителей будут доступны деревянные игровые аттракционы с горками, качелями и песочницами, большой лабиринт из сена. Они смогут принять участие в занимательных репризах мимов и скоморохов и в увлекательных мастер-классах по росписи матрешек и пряников, гончарному и кузнечному делу.

Также дети смогут пострелять из лука и понаблюдать за жизнью деревенских животных. Свое шоу покажут реконструкторы исторических событий эпохи Александра Невского. Всего будет работать 45 тематических площадок.

12 июня планируется провести деловую часть мероприятия в Свято-Троицкой Сергиевой лавре, а 13 июня с 10:00 до 20:00 праздник пройдет на Благовещенском поле лавры. Торжественная часть начнется в 12:00.

На фестивале покажут шоу-оперу «Александр Невский», которая станет одним из основных музыкальных событий фестиваля.

В 2021 году по всей России празднуется 800-летие великого полководца и святого князя Александра Невского.