РИАМО - 1 июн. Жители Подмосковья посадили свыше 427 тыс. молодых деревьев в рамках акции «Лес Победы» в 2021 году, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

В этом году акция по посадке деревьев на территории региона проводилась с 26 апреля по 25 мая.

«За месяц проведения акции свыше 50 тыс. человек по всему Подмосковью вышли вместе с нами посадить свои деревья. Чувствовалась преемственность поколений — многие выходили на акцию целыми семьями», — сказал зампред правительства Московской области - министр экологии и природопользования Андрей Разин.

По словам председателя комитета лесного хозяйства региона Елены Казимир, на площади более 206 га жители посадили 427 тыс. деревьев. В лесах это были сосны, ели и дубы, а в городах — рябины, яблони, вишни, груши, туи, можжевельник, липы, ивы, а также кусты сирени и жасмина.

В зонах посадок подготовили сеянцы, саженцы и инвентарь — ведра, лопаты или мечи Колесова. Лесничие и волонтеры учили жителей, как правильно сажать деревья. Особое внимание при этом уделили озеленению памятников Великой Отечественной войны.

Эколого-патриотическая акция «Лес Победы» проводится в Подмосковье с 2013 года по инициативе Губернатора Андрея Воробьева, также второй год регион присоединяется к международной акции «Сад памяти».