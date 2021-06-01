РИАМО - 1 июн. В рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» завершилось общероссийское голосование по выбору территорий и дизайн-проектов благоустройства на 2022 год. На портале za.gorodsreda.ru проголосовали 300 тыс. жителей Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.
На голосование было выставлено 253 общественных территорий в 57 городских округах. Объекты, которые набрали больше всего голосов, попадут в местные списки на благоустройство в следующем году.
Хайкин поблагодарил волонтеров, которые сумели выполнить большую работу по информированию и вовлечь в голосование больше людей. Впервые голосование прошло на новой и единой для страны площадке.
Всего в России за будущее своих городов проголосовали 9,7 млн человек.
Благоустройство территорий является одним из приоритетов работы властей Подмосковья>>
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