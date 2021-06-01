РИАМО - 1 июн. В рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» завершилось общероссийское голосование по выбору территорий и дизайн-проектов благоустройства на 2022 год. На портале za.gorodsreda.ru проголосовали 300 тыс. жителей Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«Губернатор Андрей Воробьев ставит перед нами задачу не просто благоустроить города в Подмосковье, а сделать это так, чтоб люди видели и чувствовали перемены. Очень важно, что жителей волнует тема благоустройства и они не остались в стороне. Ведь только от решения жителей зависит, какой облик обретут города, в которых они живут», — сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

На голосование было выставлено 253 общественных территорий в 57 городских округах. Объекты, которые набрали больше всего голосов, попадут в местные списки на благоустройство в следующем году.

Хайкин поблагодарил волонтеров, которые сумели выполнить большую работу по информированию и вовлечь в голосование больше людей. Впервые голосование прошло на новой и единой для страны площадке.

Всего в России за будущее своих городов проголосовали 9,7 млн человек.

Благоустройство территорий является одним из приоритетов работы властей Подмосковья>>