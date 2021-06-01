РИАМО - 1 июн. Московский областной суд приговорил двоих братьев — Александра и Николая Стародубцевых — к 6 и 10 годам колонии строгого режима соответственно за убийство дачного соседа тяпкой в Домодедове, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Суд признал их виновными по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство) и по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью).

Братья долгое время требовали от своих соседей, чтобы те передали им свой участок. По информации СМИ, 59-летний и 62-летний братья с серьезным криминальным прошлым нагло забирали землю у своих соседей.

Убийство произошло во время собрания дачников, на котором они жаловались полиции на бандитов. Во время драки женщине нанесли не менее 15 ударов, а мужчине разбили череп тяпкой.