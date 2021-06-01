РИАМО - 1 июн. Полицейские установили личность и привлекли к ответственности 19-летнего водителя, который систематически нарушал правила дорожного движения в столице, а ролики с его участием гуляли по Сети, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

Передвигаясь на машинах ВАЗ-21033 и Toyota Camry, молодой человек выезжал на встречную полосу, тротуары и пешеходные переходы.

Сотрудники Госавтоинспекции вызвали его в отдел, где он сообщил точные даты, время и места нарушений.

В отношении нарушителя составлено 11 административных материалов, в том числе по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ, части 2 и части 4 статьи 12.15 КоАП РФ, части 1 статьи 12.14 КоАП РФ, статье 12.6 КоАП РФ и по части 1 статьи 12.16 КоАП РФ.