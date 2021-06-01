РИАМО - 1 июн. Экскурсионная поездка по местам боев 4-й дивизии МНО Куйбышевского района и 5-й дивизии МНО Фрунзенского района состоялась в День защиты детей для родственников ополченцев и членов ветеранских организаций, а также руководителей школьных военно-патриотических музеев, учащихся московских школ и вузов, сообщает пресс-служба Московской городской думы.

«Это знаковое событие мы ждали более полутора лет. Особенно ценно, что старт экскурсионной программе дан в год 80-летия формирования дивизий Московского народного ополчения и 80-летия начала Битвы за Москву», — сказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Осенью 1941 года дивизии народного ополчения из центра столицы защищали родину в районе Наро-Фоминска и Боровска в ходе ожесточенных боев. Многие ополченцы уходили на войну с площадки перед Московским государственным лингвистическим университетом, в том числе и студенты вуза. Их имена записаны на памятной доске.

«Традиционно в содержание образования МГЛУ наряду с наукой входит воспитание. Наш святой долг сегодня – воспитать студентов-патриотов своей страны, решительно отстаивающих российскую историю от искажений и лжи», – сказала ректор МГЛУ Ирина Краева.

Представители ветеранов считают, что молодежь должна побывать в местах кровопролитных боев, чтобы почтить память тех, кто отстоял право жить.

«Наша цель по-прежнему одна – сформировать у молодого поколения убеждение в том, что никто не имеет права забывать величие народного подвига во имя сегодняшнего дня», – сказала руководитель музея школы № 1535 Валентина Рыхлова.