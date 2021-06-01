РИАМО - 1 июн. Инспекторы Госадмтехнадзора проверили все детские оздоровительные лагеря на территории Подмосковья перед началом летнего сезона отдыха, сообщает пресс-служба Главного управления государственного административно-технического надзора Московской области.

Проверка прошла в 90 учреждениях, выявлено и устранено 41 нарушение. Больше всего их выявили в Рузском округе.

В ходе проверки оценивали состояние газонов и деревьев, высоту травы, порядок на территории. Также осматривали состояние ограждений, подъездных путей, фасадов и искали подтопления.

Плановая проверка документации в сфере ЧС будет проводиться в течение лета в 13 детских оздоровительных лагерях.