РИАМО - 1 июн. На портале госуслуг Подмосковья во вторник началась выдача цифровых разрешений на перемещение строительных отходов, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Теперь застройщики, техзаказчики, а также транспортные компании и управляющие организации могут перевозить стройотходы исключительно при наличии специального разрешения, которое можно получить по ссылке.

«С 1 июня перевозку и размещение отходов будут контролировать через автоматизированные системы, а выдача соответствующих разрешений на перемещение стройотходов теперь ведется на региональном портале госуслуг. Услуга предоставляется бесплатно в течение семи рабочих дней, получить разрешение могут юридические лица и индивидуальные предприниматели», – сказал министр госуправления, ИТ и связи региона Максим Рымар.

Он добавил, что при положительном решении документ поступит в личный кабинет заявителя в электронном виде.

Заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования Подмосковья Андрей Разин отметил, что такая мера нужна с целью сформировать цивилизованную систему обращения со стройотходами. Таким образом, удастся навести порядок в лесах, на обочинах вдоль проезжей части, а также избежать несанкционированных сбросов мусора.

Разин подчеркнул, что губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил ввести тотальный цифровой контроль за машинами, которые обеспечивают упомянутые услуги, и исключить тех, кто пользуется серыми и незаконными схемами.

В настоящее время в Московской области есть 11 площадок для утилизации стройотходов, до конца года их количество возрастет до 15 единиц. С сентября граждан, которые нарушают, ждет штраф в размере до 5 тыс. рублей, нарушивших ИП – до 40 тыс. рублей и юрлиц – до 250 тыс. рублей.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо заполнить электронную форму заявления, внести сведения о заявителе и приложить подтверждающие документы.

В Подмосковье в электронном виде жителям и бизнесу доступно 206 госуслуг. В прошлом году на портале госуслуг Подмосковья портале было оказано 4,3 млн услуг.