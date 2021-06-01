РИАМО - 1 июн. На улице Лебедева, Мячковском бульваре, дублере Люблинской улицы и Китайгородском проезде в столице нанесли временные велополосы, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Полосы для велосипедистов обозначают оранжевой краской и отделяют сплошной линией от дороги. На тротуарах устанавливают специальные знаки. Всего за лето планируют создать 65 велодорожек в Москве.

В центре Москвы временную велоразметку уже нанесли на улицах: Лесная, Газетный переулок, Большая Полянка, Малая Дмитровка, Каретный ряд и Китайгородский проезд. Всего в центре города велодорожки сделают на 26 улицах.

В 2021 году планируют нанести до 80 км велополос в Москве. Дорожная инфраструктура для велосипедистов появится не только в центре, но и в Академическом районе, Люблине, Отрадном и Строгине.