РИАМО - 1 июн. Для горожан с ограниченными возможностями в Москве с 8 утра до 8 вечера работает социальное такси, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Такси можно заказать по телефону 8 (495) 951-77-68 или по электронной почте zakaz.ssp@mosgortrans.ru. Поездку нужно заказывать заранее — от 24 часов до трех дней. Работающие инвалиды даже могут заказать такси до работы на каждый день. Заказать регулярные поездки на предстоящий месяц можно с 20 по 28 число предыдущего.

Услугой могут воспользоваться только москвичи — зарегистрированные инвалиды 1, 2 и 3 категорий, ветераны Великой Отечественной войны и многодетные семьи, живущие в малоэтажном жилфонде.

Социальное такси возит в любое место Москвы и Московской области. Для одного человека предоставляют седан, а для групп — автобус.

Проезд в пределах Москвы, включая новую Москву, Зеленоград и другие отдаленные районы стоит 210 рублей в час. Проезд в пределах Московской области стоит 420 рублей в час. Оплатить поездку можно социальной картой через установленные в машинах терминалы.

Все водители социальных такси обучены работе с маломобильными пассажирами: они умеют общаться с инвалидной коляской, собакой-поводырем и помогают слабовидящим.

В Москве для удобства маломобильных граждан сделали все автобусы и электробусы низкопольными. На всех видах транспорта работают сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров, которые всегда рады помочь.