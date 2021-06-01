РИАМО - 1 июн. В День защиты детей Главное архивное управление столицы продемонстрировало детские снимки известных москвичей, сообщает «Вечерняя Москва».

В фондах учреждения хранится документальное наследие, в том числе личные фонды, в состав которых входят творческие и рабочие документы, а также фотографии, школьные тетради и дневники.

В настоящее время в ведомстве можно найти фонд писательницы Анастасии Цветаевой, ее фото, а также воспоминания о детских годах и родных. Цветаева занималась литературным трудом в течение всей жизни. Мемуары писательницы были готовы в начале 1930-х годов, но пропали после ареста знаменитой москвички. После ссылки писательница восстановила их по памяти.

Также в Главном архивном управлении можно познакомиться с детскими рисунками, а также тетрадями поэта Евгения Долматовского, который стал известен после романа «Добровольцы», написанного в стихах. На страницах произведения Долматовский описал труд первых строителей метрополитена.

В фонде инженера Николая Щапова хранятся его детские фото, а также дневники, которые он вел будучи ребенком.

Кроме того, фонды столичного архива сохранили фото выдающихся деятелей науки и искусства, подборку изданий журнала «Крокодил», документы музыканта, основоположника русской альтовой школы Вадима Борисовского, рукописный школьный журнал, подготовленный вместе с одноклассниками композитором, народным артистом РСФСР Алексеем Николаевым и другие документы.

Дополнением к документам фонда Героя Советского Союза Натальи Ковшовой стали ее школьные принадлежности, игрушки, а также любимая детская книга.

На материалы москвичей можно взглянуть в читальном зале ведомства по адресу: Профсоюзная ул., д. 82, корп. 1. Архив работает с 09:30 до 16:30 по понедельникам, с 12:00 до 20:00 – по вторникам и четвергам, а также в пятницу — с 09:30 до 15:00. В читальном зале необходимо носить маску и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию.