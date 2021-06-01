РИАМО - 1 июн. Температура жидкости, которой человек утоляет жажду, влияет на работу организма по-разному, сообщил кандидат медицинских наук, врач-диетолог Андрей Бобровский.

«Оптимальная температура воды – комнатная. Это температура окружающей среды, в районе 18-22 градусов. Ее можно пить всегда. Но не всем людям вода именно такой температуры кажется приятной, им кажется, что она не так сильно утоляет жажду. Но можно просто выпить такой воды побольше, ничего страшного в этом нет», – сказал диетолог в интервью радио Sputnik.

Врач советует не запивать еду холодной водой. Она замедляет процесс насыщения и может привести к перееданию. Он отметил, что этим свойством активно пользуются представители фастфуда и предлагают по умолчанию холодные напитки, чтобы человек больше съел.

«Горячая вода в жаркое время года более эффективно утоляет жажду, чем прохладная вода», – отметил диетолог.

Также Бобровский посоветовал перейти любителям чая и кофе с сахаром на горячую воду, чтобы сократить их потребление и обмануть привычку.