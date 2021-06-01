РИАМО - 1 июн. Правоохранители Московского региона пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в мошенничестве на 1 млрд рублей под видом оказания брокерских услуг, сообщается на сайте «МВД-Медиа».

В 2014 году злоумышленники создали на территории Московского региона, Санкт-Петербурга, а также Свердловской, Тюменской, Мурманской областей и Республики Башкортостан филиалы зарегистрированной на Кипре организации.

«Хищение денежных средств граждан осуществлялось путем заключения клиентских соглашений на оказание услуг прямого доступа к международным фондовым рынкам от имени кипрской организации, где поверенным выступала одна из инвестиционных компаний», — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она уточнила, что на самом деле инвестиционной деятельностью мошенники не занимались. Полученные активы перечислялись на подконтрольные счета компаний-нерезидентов, похищались, а затем легализовывались через девелоперские проекты.

Ущерб от действий группы превысил 1 млрд рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело. Под стражей находятся двое активных участников противоправной деятельности.