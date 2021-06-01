РИАМО - 1 июн. В центре Москвы на Люсиновской улице планируется разместить многофункциональный центр с историческими фасадами, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Ответственный секретарь градостроительно-земельной комиссии столицы, председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова отметила, что размещение объекта на указанной улице рассматривалось вместе с другими столичными ведомствами.

При разработке проекта учтено мнение Мосгорнаследия, что предполагает сохранение исторических фасадов при реализации проекта.

Пятова добавила, что после внесения изменений в правила землепользования и застройки Москвы, на участке может разместиться объект площадью 1,1 тыс. кв. м, где разрешается создать площади под образовательную, культурно-досуговую, медицинскую и торговую деятельность, а также предприятия общепита.

Проект на участке примерной площадью 0,8 га планирует реализовать инвестор.