РИАМО - 1 июн. Футбольные ворота упали на 6-летнего мальчика на спортплощадке на западе столицы, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Инцидент произошел на Ярцевской улице. Ребенок госпитализирован. По данному факту организована проверка, по результатам которой могут быть приняты меры прокурорского реагирования.

Кунцевской межрайонной прокуратуре предстоит установить все обстоятельства и причины произошедшего.

Также будет дана оценка действий ответственных должностных лиц по соблюдению требований безопасности при монтаже, содержании и эксплуатации оборудования спортплощадки.