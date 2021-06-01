РИАМО - 1 июн. В лесничествах Подмосковья проводится ежегодное мероприятие по контролю за соблюдением обязательных требований в местах проведения рубок лесных насаждений, в том числе заготовки древесины для собственных нужд. Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Контроль за вырубками начался 31 мая и продолжится до 8 октября 2021 года. Контролировать лесничества будут инспекторы ГКУ МО «Мособллес».

«Мероприятие проводится в целях усиления федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) и федерального государственного пожарного надзора в лесах, предупреждения возникновения лесных пожаров в местах проведения рубок лесных насаждений», — сказала председатель комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир.

Заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин отметил важность этих мероприятий.

«Сейчас это как никогда важно. На территории Подмосковья открыт противопожарный сезон, наша основная задача – не допустить возникновения пожаров на землях лесного фонда», — подчеркнул Разин.