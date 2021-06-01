РИАМО - 1 июн. Из-за изменений в расписании пригородных поездов Горьковского направления Московской железной дороги в июне на этот период назначены компенсационные автобусы, сообщает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании.

Компенсационные автобусы от станции Балашиха (остановка на Советской улице) будут отправляться каждый час с 05:30 до 16:30. Они проследуют до Реутова без промежуточных остановок.

Автобусы от станции Реутово (остановка на улице Дзержинского) будут ходить каждый час с 06:00 до 16:00 и тоже без остановок. Для проезда нужно предъявить билет на электричку.

2 – 3 и 3 – 4 июня с 23:20 до 05:30 будет проводиться очистка 2 главного пути на участке «Нижегородская – Кусково». Из расписания выведены два поезда: №7101 Железнодорожная – Курский вокзал, отправлением со станции Железнодорожная в 05:15 и №7102 Курский вокзал – Железнодорожная, отправлением с Курского вокзала в 05:51.

4 – 5 июня с 21:35 до 05:15 и 5 – 6 июня с 22:30 до 05:50 на станции Реутово специалисты проведут выправку 1 и 2 главных путей. У некоторых поездов скорректируют время отправления и прибытия, несколько проследуют по другим путям. Часть поездов пропустит остановки на станциях: Кучино, Салтыковская, Никольское и Новогиреево.

Также 6, 7, 13, 20 и 27 июня с 00:30 до 16:20 не будет движения между станциями Реутово и Балашиха из-за строительства второго пути на ответвлении Горьковского направления в сторону Балашихи. Часть поездов проедет от/до Железнодорожной вместо Балашихи, а остальные будут выведены из расписания.

Жителей Подмосковья призывают заранее смотреть расписание электричек на официальном сайте ЦППК, на железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК».