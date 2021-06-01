РИАМО - 1 июн. Несколько блочно-модульных котельных планируют построить и ввести в эксплуатацию в подмосковном городском округе Зарайск в 2022 году, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Опубликованы 3 закупки на строительство блочно-модульных котельных в городском округе Зарайск», - сказала председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Строительство блочно-модульных котельных со снижением мощности нужно будет выполнить в д. Мендюкино, д. Алферьево, д. Авдеево, с. Макеево, пос. ПМК-6, д. Летуново, д. Протекино. Котельная «Струпна» будет обслуживать с. Чулки-Соколово и п. Масловский.

Объекты включены в государственную программу «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» и финансируются за счет средств регионального и муниципального бюджетов.