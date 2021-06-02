РИАМО - 2 июн. В Москве стартовало комплексное благоустройство острова Балчуг, основные работы планируется завершить к сентябрю 2021 года, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Специалисты приступили к работам на Софийской, Раушской и Космодамианской набережных, а также в Фалеевском переулке и Репинском сквере. Чуть ранее благоустройство началось также на Садовнической набережной, Садовнической улице и в двух Раушских переулках.

«Благоустройство проводится в рамках единой концепции преображения столичных набережных, цель которой – сделать территорию у воды комфортной и функциональной. С 2011 года в городе отремонтированы 32 набережные общей протяженностью около 60 км, а в исторической части города создан единый комфортный пешеходный маршрут вдоль набережных от «Москва-Сити» до Таганской площади», – сказал Бирюков.

Все воздушные провода на Балчуге уберут в подземные коллекторы. Также запланирована реконструкция водосточной сети и установка новых дождеприемных колодцев. Рабочие обновят тротуары – их замостят гранитной плиткой, а на проезжей части уложат прочное покрытие из асфальтобетона.

По словам заммэра, одна из особенностей данного проекта – идея разделения пространства на историческое вдоль линии домов и современное у воды. Задачу решили реализовать путем установки разных уличных фонарей – часть из них будет выполнена в стиле старинных газовых. Парапеты набережных акцентируют подсветкой, состоящей из свыше 500 светильников.

Для пассажиров общественного транспорта разместят три новые остановки с Wi-Fi и зарядками для гаджетов. На территории также установят 15 навигационных стел для удобного ориентирования.

Бирюков подчеркнул, что зеленые насаждения вдоль всех набережных сохранят, при этом дополнительно высадят порядка 600 деревьев и более 11 тыс. кустарников. В районе благоустройства приведут в порядок газоны и разобьют 5,6 тыс. кв. метров цветников.