РИАМО - 1 июн. Стали известны победители праймериз «Единой России» в Московской области на выборах в Госдуму и Мособлдуму. Лидером предварительного голосования за включение в региональную группу федерального списка на выборах в Государственную Думу от Подмосковья стал действующий депутат, известный хоккеист Вячеслав Фетисов. Это следует из данных на сайте праймериз.

Фетисов также победил в праймериз по Подольскому одномандатному избирательному округу.

Кроме того, в первую пятерку по партийному списку вошли главный врач Балашихинского родильного дома Наталья Алимова, депутат Госдумы Михаил Терентьев, председатель наблюдательного совета ООО «Юг-нефтепродукт» Бекхан Агаев и депутат Госдумы Елена Ямпольская.

В предварительном голосовании по Балашихинскому одномандатному округу победил генеральный директор Военно-технического музея славы Вячеслав Фомичев, Дмитровскому одномандатному округу - депутат Госдумы Ирина Роднина, Коломенскому округу - первый заместитель председателя Мособлдумы Никита Чаплин, Красногорскому округу - заместитель генерального директора ООО «Садовое кольцо Девелопмент» Сергей Колунов.

Победителем по Люберецкому одномандатному округу стал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков, Одинцовскому округу - певец Денис Майданов, Орехово-Зуевскому округу - глава Орехово-Зуевского округа Геннадий Панин, Сергиево-Посадскому округу - депутат Госдумы Сергей Пахомов, Серпуховскому округу - советник губернатора Московской области в ранге министра Александр Коган, Щелковскому округу - помощник депутата Московской областной думы Валерия Аксакова Александр Толмачев.

Кроме того, определены лидеры предварительного голосования на выборах в Мособлдуму по 25 одномандатным избирательным округам и по 25 территориальным группам, а также на выборах в советы депутатов Химок и Лобни и дополнительных выборах депутата в городской совет Дубны.

«Победили или действующие депутаты, работавшие в предыдущий период с большой отдачей, или люди из числа общественников, волонтеров, сумевшие добиться расположения жителей Подмосковья своей активной работой на территории», – прокомментировал итоги праймериз в Подмосковье председатель Мособлдумы, секретарь регионального отделения «Единой России» Игорь Брынцалов.

Процедура праймериз ЕР проходила с 24 по 30 мая. В предварительном голосовании в очной и электронной форме приняли участие более 700 тыс. жителей Подмосковья. По итогам праймериз будут сформированы списки кандидатов от «Единой России» на предстоящие выборы различного уровня.