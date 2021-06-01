РИАМО - 1 июн. Стадион «Заря» в подмосковном Краснознаменске на ул. Связистов, д. 8 планируют капитально отремонтировать и ввести в эксплуатацию в 2022 году, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Опубликована закупка на капитальный ремонт стадиона в городском округе Краснознаменск», - сказала председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Сообщение о проведении электронного аукциона появилось в Единой информационной системе в сфере закупок.

Объект включен в государственную программу «Спорт Подмосковья» и финансируется за счет средств бюджета региона и округа.