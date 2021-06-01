РИАМО - 1 июн. Опубликована закупка о проведении открытого конкурса на выполнение работ по благоустройству территории в подмосковной Истре. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политики Московской области.

Работы по благоустройству проведут от площади Революции по улице 15 лет Комсомола до детской поликлиники (улица Шнырева) в Истре.

Благоустройство осуществляется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Работы завершат в следующем году.

Объект включен в государственную программу «Формирование современной комфортной среды» и финансируются за счет средств федерального бюджета, бюджета Московской области и средств городского округа Истра.