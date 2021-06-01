РИАМО - 1 июн. В Госдуму РФ внесен законопроект о признании центра Москвы территорией исторического поселения, передает ТАСС.

Соответствующая инициатива поступила от депутата КПРФ Валерия Рашкина. Законопроект предполагает включение центра Москвы в пределах Камер-Коллежского вала в перечень территорий со статусом исторического поселения федерального значения. Такой поправкой предлагается дополнить закон «О статусе столицы РФ».

Рашкин считает, что центр российской столицы сегодня недостаточно защищен.

«Если археологический слой получил свою защиту и был признан в 2017 году объектом археологического наследия, то все, что создано за прошедшие столетия на поверхности руками человека, может быть разрушено по воле застройщика», — отметил депутат в пояснительной записке.

По его словам, признание данной территории историческим поселением обеспечит защиту архитектурного облика и природного окружения.