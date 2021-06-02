РИАМО - 2 июн. Третий летний фестиваль губернских театров «Фабрика Станиславского» начнется в Москве и Подмосковье в среду и продлится по 10 июня. Церемония открытия фестиваля пройдет в подмосковном Королеве. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

Фестиваль создан по инициативе худрука Московского Губернского театра Сергея Безрукова. Его организаторами выступают Московский Губернский театр и Фонд поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова.

В этом году в программе участвуют семь интересных работ театров из Москвы, Новосибирска, Новокуйбышевска, Твери, Рязани, Иванова и Петрозаводска. Помимо показов конкурсных спектаклей, по традиции будет проведена образовательная программа для студентов театральных вузов России.

Основная идея фестиваля состоит в том, чтобы собрать театральные коллективы, режиссеров и актеров, которые убеждены в значимости «системы Станиславского» и его учения для современного театра. Участниками образовательной программы станут свыше 30 студентов актерских факультетов из вузов Белгорода, Перми, Якутска, Саратова, Симферополя.

На церемонии открытия покажут эскиз электродрамы по мотивам пьесы М. Себастьяна «Безымянная звезда» режиссера Александра Созонова.

Фестиваль закончится 10 июня в Московском Губернском театре. Лауреатов премии за лучшую женскую и мужскую роль, а также за лучший актерский ансамбль назовут по результатам конкурсной программы.