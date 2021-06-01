РИАМО - 1 июн. В рамках национального проекта «Демография» 815 подмосковных семей с детьми-инвалидами получили компенсацию оплаты школьной формы с начала года, поддержку могут получить все желающие из данной категории граждан, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«Ее могут получить те, чей доход на члена семьи ниже 20 370 рублей - это полтора прожиточного минимума», - сказала зампредседателя правительства Московской области - министр социального развития региона Ирина Каклюгина.

По ее словам, размер выплаты составляет 13 020 рублей. Она распространяется, как на учащихся подмосковных школ, так и на тех, кто учится на дому.

Чтобы получить выплату, нужно обратиться в МФЦ или управление соцзащиты по месту жительства.

Субсидия выплачивается в рамках реализации программы «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография».