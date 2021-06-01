РИАМО - 1 июн. Московские полицейские устанавливают неизвестных, которые вынудили 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина передать им 400 тыс. рублей, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Злоумышленник позвонил пенсионеру 29 мая на домашний телефон и представились сотрудником правоохранительных органов. Он снять попросил снять со счета и передать третьему лицу 400 тыс. рублей, чтобы якобы задержать с поличным мошенника.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Ход расследования находится на контроле у столичного главка МВД.

Также проверку организовал столичный главк СК. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее СМИ сообщили, что мошенники обокрали ветерана ВОВ, который сидел на параде 9 Мая рядом с президентом РФ Владимиром Путиным.