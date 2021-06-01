РИАМО - 1 июн. С начала этого года подмосковные судебные приставы взыскали с должников по алиментам на детей более 465 млн рублей. Большинство должников - это мужчины, сообщили РИАМО в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области.

На исполнении в ведомстве находятся около 27,7 тыс. производств о взыскании алиментов. Всего в пользу детей с начала 2021 года взыскано более 465 млн рублей, при этом в данную сумму не входят средства, которые выплачены должниками добровольно, либо удержаны по месту получения дохода.

Для достижения этих результатов приставы наложили более 400 арестов на имущество должников, ограничили более 18 тыс. должников в праве выезда за пределы РФ, в праве управления автотранспортом ограничены 7,5 тыс. должников. К административной ответственности были привлечены 1579 человек, в отношении 522 должников возбуждены уголовные дела за уклонение от уплаты алиментов.

Среднестатистический должник по алиментам - это гражданин с низким уровнем ответственности, не желающий исполнять свои родительские обязательства. При этом женщины составляют 14% от общего количества должников.