РИАМО - 1 июн. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе посещения НМИЦ им. Кулакова в Москве заявил о необходимости расширить методики скрининга младенцев в роддомах, чтобы на ранней стадии выявлять заболевания, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Председатель правительства России Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин посетили Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова ко Дню защиты детей. Мишустин осмотрел центр и провел совещание по перспективам развития детской медицины.

«В значительной степени благодаря специалистам перинатальных центров даже в год пандемии нам удалось существенно снизить младенческую смертность. Сейчас показатель в два раза ниже, чем 15 лет назад. Только в прошлом году удалось сохранить на 12% больше жизней младенцев, чем годом ранее, а это сотни маленьких детишек», — сказал Мишустин.

По его словам, сейчас в России идет четвертый год Десятилетия детства, которое проходит по инициативе президента. Меры направлены на укрепление здоровья детей. Основным приоритетом является своевременное выявление заболеваний и их лечение на ранней стадии.

«Утвержденный правительством план его основных мероприятий включает целый блок мер, которые направлены на укрепление здоровья детей. Главным приоритетом здесь является своевременное выявление заболеваний и их лечение на ранней стадии. Для этого, конечно, необходимо расширять неонатальный скрининг», — подчеркнул Мишустин.

Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова является многопрофильным научно-клиническим комплексом, в который входит 61 клиническое подразделение и 25 научно-клинических лабораторий.

В центре работают более 2,8 тыс. сотрудников, в том числе академики РАН и профессора, 2,5 тыс. из которых ежегодно повышают квалификацию.