РИАМО - 1 июн. В рамках благотворительной акции «Белый цветок» в подмосковных школах провели «Уроки добра», в них приняли участие 154,8 тыс. школьников начальных классов, сообщили РИАМО в пресс-службе благотворительного фонда «Детский хоспис».

«Уроки добра» были проведены в 1283 школах Подмосковья.

«Уроки добра» - один из этапов Всероссийской благотворительной акции «Белый цветок», направленной на повышение уровня знаний об инклюзии в обществе и обеспечение достойной жизни для детей и молодых взрослых с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями. Акция «Белый цветок» проходила в России с 1911 года, в 2003 году благотворительный фонд «Детский хоспис» возродил эту традицию.

В рамках «Уроков добра» детям рассказывают о людях с неизлечимыми заболеваниями. Во время этих уроков школьники своими руками создают белые цветы, учатся состраданию и заботливому отношению к людям с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями. Ученики также могут написать письмо подопечным детского хосписа.

Проект «Белый цветок» также включает специальные акции совместно с компаниями и блогерами и празднование годовщины создания детских хосписов в Домодедове и Санкт-Петербурге.