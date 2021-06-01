РИАМО - 1 июн. Панды Жуи и Диндин, обитающие в Московском зоопарке, получили к Международному дню защиты детей съедобные подарки от киперов, сообщает пресс-служба столичного зоосада.

Панды уже почти взрослые: Диндин скоро исполнится 4 года, а Жуи — 5. Но для киперов зоопарка их подопечные всегда остаются детьми. Они делают для медведей игрушки, а также проводят тренинги и придумывают разнообразные развлечения.

В День защиты детей панды получили подарки: Диндин досталась пирамидка, а Жуи — кубики.

Жуи быстро осмотрел подарок, все разбросал и уселся жевать бамбук. А вот Диндин сначала разобрала пирамидку и достала оттуда ростки бамбука. Потом разгрызла кольца, внутри которых, помимо шерсти и древесной стружки, были лакомства.

Сотрудники зоопарка во вторник также подготовили мероприятия для детей: мастер-классы по рисованию, лепке и оригами, а также экскурсии и показательные кормления.