РИАМО - 1 июн. Права ребенка защищены основным российским законом — Конституцией. Некоторые нюансы также подробно прописаны в Семейном, Гражданском и Жилищном кодексах. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

Международный день защиты детей отмечается ежегодно 1 июня. Он учрежден в ноябре 1949 года в Париже. Дата призывает родителей, общественные организации и государства обратить внимание на права детей.

Конституция

В главном законе РФ сказано, что дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России. Другими словами, власти создают для несовершеннолетних такие условия жизни, чтобы их развитие было всесторонним.

Также Конституция предписывает прививать детям чувство патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Также она обязывает государство «брать обязанности родителей» и исполнять их в отношении детей, оставшихся без опекунов.

Базовые гарантии прав и законных интересов предусмотрены Конституцией РФ и фиксируются соответствующим законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».

Семейный кодекс

Данный документ содержит в себе информацию о важнейших правах детей. В частности, он гарантирует право ребенка на проживание и воспитание в семье, общение с родителями и другими родными, защиту, выражение мнения, ФИО и изменение имени и фамилии. В кодексе зафиксирован и ряд имущественных прав детей.

Согласно кодексу, у ребенка при этом есть право выражать свое мнение при решении в семье вопросов, затрагивающих его личные интересы. Отстаивать интересы ребенка могут не только его родители, но также органы опеки и попечительства, прокуратура или суд.

Международная защита

На уровне международного права главным документом, закрепляющим права детей, служит Конвенция о правах ребенка, принятая ООН 20 ноября 1989 года и ратифицированная Советским Союзом 13 июля 1990 года.

Другие российские законы о защите детей

За последние пару лет была принята масса законов, направленных на улучшение защищенности несовершеннолетних в России. Одна из таких инициатив — ужесточение наказания за распространение в интернете информации, которая может навредить здоровью или развитию ребенка.

В 2019 году вступил в силу закон, упростивший порядок поиска потерявшихся детей. Так, если ребенок ушел, не вернулся и перестал выходить на связь, его родители или законные представители могут обратиться в полицию с письменным заявлением. Правоохранители в течение 24 часов должны организовать поиски.

В марте 2020 года также был опубликован закон, гарантирующий право школьников в России на здоровое питание. Дети, обучающиеся в государственных образовательных учреждениях, должны обеспечиваться бесплатным горячим блюдом и горячим напитком не менее одного раза в день.

В феврале минувшего года заработал закон, защищающий жилищные права ребенка при разводе родителей. Инициатива предполагает привлечение родителя, живущего отдельно от ребенка, к участию в обязательствах, которые связаны с обеспечением несовершеннолетнего жилым помещением.

В марте 2021 года принят законопроект, запрещающий принудительную высадку детей без билетов из общественного транспорта.