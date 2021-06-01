РИАМО - 1 июн. Порядка 1,5 трлн рублей предусмотрено в российском бюджете на 2021 год на финансирование мероприятий по поддержке семьи и детей, сообщает пресс-служба Минфина РФ.

Объем «детского бюджета» на 2021 год составляет 1501,4 млрд рублей, что более чем на 37% выше уровня 2020 года. При этом не учитывается поддержка, оказываемая регионами.

Консолидированный «детский бюджет» за 2019 год составил в РФ 5282,3 млрд рублей.

В Московской области действуют около 30 региональных мер социальной поддержки семей с детьми. Среди них - обеспечение многодетных земельными участками, предоставление полноценного бесплатного питания для кормящих матерей, выдача первоклассникам из малообеспеченных семей портфеля с канцелярскими принадлежностями.

Международный день защиты детей отмечается ежегодно 1 июня. Он призван обратить внимание родителей, общественных организаций и государственных структур на проблемы детей.

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