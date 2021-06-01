РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 1 июн. Глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин посетил детский лагерь, который находится в школе №2, сообщает пресс-служба администрации округа.

Он пообщался с детьми и посмотрел, как устроен лагерь дневного пребывания.

Отряды встретили главу приветственным флешмобом и показали выставку рисунков на асфальте. Каждый Ребенок подготовил свой рисунок, посвященный Дню защиты детей.

Вместе с каждым отрядом Жигалкин нарисовал дополнительные элементы на их рисунках в память о первом летнем дне, празднике и долгожданном открытии лагеря.

Директор школы Николай Ларионов показал Сергею Жигалкину помещения, где будут проводить свой отдых школьники, и рассказал о рабочем процессе. Он добавил, что в лагерь взяли не просто воспитателей, а настоящих педагогов-организаторов. В преподавательском составе есть даже профессиональный скалолаз, который научит детей не только правильно взбираться на скалодром, а еще ставить палатки и готовить ужин в котелке. Также он регулярно будет проводить с ними тренировки в спортзале и на свежем воздухе.

Изначально школьный лагерь был рассчитан на 50 детей, но в последствии их количество увеличили до 75. В школе в рамках лагеря организовано горячее трехразовое питание и тихий час. Лагерь работает с 8:30 до 18:00.