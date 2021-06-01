РИАМО - 1 июн. Подготовка высококвалифицированных специалистов является одной из стратегических задач для Подмосковья, компетентные кадры позволяют промышленности успешно развиваться, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на съезде Союза машиностроителей России.

Подготовку квалифицированных кадров проводят более чем в 40 учебных заведениях Подмосковья. Также совместно с флагманскими предприятиями в регионе создают брендированные колледжи, в их числе компании Mercedes, HINO и РКК «Энергия». Воспитанникам таких колледжей дают самое современное образование и учат актуальным навыкам.

«Мы заинтересованы, чтобы ребята, которые заканчивают школы, получали компетенции. Уже сегодня они приходят из Физтеха, из технологических колледжей и достойно работают на разных предприятиях. Кадры, как и прежде, решают очень много. Для нас очень важно партнерство с Союзом машиностроителей России, мы его ценим», — сказал Воробьев.

Он также поблагодарил за сотрудничество гендиректора госкорпорации «Ростех», председателя общественной организации «Союз машиностроителей России» Сергея Чемезова.

«Спасибо Сергею Викторовичу Чемезову за то, что вы постоянно подставляете плечо. Хочу также сказать слова благодарности министру промышленности и торговли РФ Денису Валентиновичу Мантурову за то, что приглашаете к нам серьезных мировых лидеров, которые собираются и дальше развивать свои производства», — добавил губернатор.

На машиностроение приходится около четверти всего обрабатывающего производства в Московской области. В регионе выпускают космическую и авиатехнику, вагоны метро и электропоездов, тепловозы, автобусы, автомобили.

«Сейчас отечественная промышленность полностью мобилизована для того, чтобы обеспечить внутренний рынок современной высокотехнологичной российской продукцией. При этом российская продукция сегодня как минимум не уступает зарубежной по качеству, а по стоимости зачастую является более привлекательной», — сказал Чемезов.

Для поддержки профессиональных кадров в Подмосковье по инициативе губернатора реализуется программа социальной ипотеки. За 5 лет собственным жильем обзавелись свыше 500 молодых ученых и специалистов оборонно-промышленного комплекса. В этом году возможность купить квартиры появится еще у 85 работников данной отрасли.