РИАМО - 1 июн. Расписание электричек Горьковского направления Московской железной дороги изменится в июне в связи со строительством автомобильной и ж/д инфраструктуры, сообщает пресс-служба МЖД.

ОАО «РЖД» продолжает строительство нового главного пути на однопутном участке Стройка – Балашиха. До конца июня на данном перегоне подготовят 2,5 км земляного полотна для последующей укладки рельсошпальной решетки, а также установят 30 опор контактной сети.

На период работы спецтехники движение поездов до Балашихи и обратно приостановят. Технологические окна назначены в воскресные дни 6, 13, 20 и 27 июня с 00:30 до 16:30.

Кроме того, в июне продолжится строительство многоуровневой автомобильной развязки через ж/д пути Горьковского направления в районе станции Нижегородская (Карачарово). В связи с этим будет закрыт второй главный путь на станции Нижегородская.

Ряд поездов, курсирующих между Курским вокзалом, станциями Нижегородская, Балашиха и Железнодорожная, выведут из расписания. Несколько электричек вместо Балашихи буду курсировать до Железнодорожной и в обратном направлении. У некоторых поездов назначены дополнительные остановки на платформах Никольское, Салтыковская и Кучино.