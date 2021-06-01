РИАМО - 1 июн. Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский поздравил фермеров и сотрудников сельхозпредприятий, которые представляют регион в сфере молочного производства, с Днем молока.

«По итогам прошлого года в хозяйствах Подмосковья произвели более 710 тыс. тонн молока и регион занял 2 место в ЦФО по его производству. В текущем году планируется произвести порядка 750 тыс. тонн молока. На сегодняшний день валовое производство составляет более 250 тыс. тонн, что больше прошлогодних показателей на порядка 4,5%», - сказал Сергей Воскресенский.

Он добавил, что таких результатов удалось достичь в первую очередь благодаря нелегкому труду людей, работающих в молочной отрасли, их мастерству, трудолюбию, профессионализму и любви к своему делу.

«Большая Вам благодарность и пожелания успехов в работе», - сказал министр.

Всемирный День молока ежегодно отмечают 1 июня с целью популяризации молока и молочных продуктов, информирования населения о деятельности, связанной с молоком и молочным производством.