РИАМО - 1 июн. Между Сокольнической площадью и площадью Сокольническая Застава на северо-востоке столицы планируют капитально благоустроить и озеленить сквер, который назвали в честь Московского Метро, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

«Это знаковое место — именно здесь пересекается прошлое и настоящее метрополитена. В 1935 году тут открылась одна из первых станций «Сокольники» Сокольнической линии и вышел первый поезд, а в следующем году заработает одноименная станция Большого кольца», — сказал заммэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Сквер планируют сделать из красного кирпича. Материал выбран не случайно: в такой же стилистике будут сделаны выходы вентиляции метро на поверхность. Вдоль липовой аллеи сделают места для отдыха горожан и поставят фонари.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин утвердил 19 новых названий для безымянных площадей, улиц и скверов Москвы.