РИАМО - 1 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил, как преобразилась Ивантеевка после благоустройства. У посетителей городского парка теперь есть множество вариантов активного отдыха: оборудована пешеходная зона, велодорожки, детские игровые комплексы и веревочный парк, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

«Парки, в том числе и в лесу, скверы, детские площадки, карусели – это очень важные элементы нашей работы. Ивантеевка имела серьезную проблему - отсутствие школ, мы построили несколько школ и будем дальше строить. Большую работу провели в рамках президентского проекта по благоустройству, комфортной среде. В когда-то заброшенном лесу сейчас гуляет много людей. Это очень важно, чтобы Подмосковье жило полной жизнью, и каждый город радовал глаз», - сказал Воробьев.

Самым любимым местом у молодежи Ивантеевки стал скейт-парк. Ранее с просьбой о его строительстве к губернатору обратились чемпион России по экстремальному самокату Дмитрий Фазолов и спортсмен Антон Червяков. Теперь они предложили расширить скейт-парк, а также организовать кемпинг в Орехово-Зуеве для занимающихся экшн-спортом.

«Каждый четвертый ребенок пытается выпросить у родителей экстремальный самокат – это очень популярное направление. Мы хотим сделать площадку больше - будем тренироваться и преподавать детям азы мастерства, чтобы они учились безопасности, а потом уже легче прогрессировать», - отметил Фазолов.

Также недавно в Ивантеевке благоустроили Центральный сквер. Здесь смонтировали светодинамический фонтан и арт-объект «Мельница», посвященный местным художникам-мультипликаторам. Кроме того, были расчищены берега реки Учи, на водной глади появились «плавающие» фонтаны; оборудованы площадки для волейбола и баскетбола.

В этом году в Ивантеевке проводится благоустройство Первомайской площади вблизи ДК «Юбилейный». В июле здесь откроют пешеходный маршрут, «сухой» фонтан и зону для воркаута.