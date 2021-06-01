РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 июн. Собственники садовых участков в СНТ «Березка» Люберец смогут пройти вакцинацию от коронавируса в мобильном пункте 2 и 5 июня, сообщает Люберецкая областная больница.

С 11:00 до 15:00 можно пройти вакцинацию от Covid-19 на территории СНТ «Березка», расположенного по адресу: поселок Красково, территория станции Овражки. В мобильном пункте вакцинации горожан будут ждать врачи и медсестры поликлинического отделения №7 Люберецкой областной больницы.

На вакцинацию приглашаются все желающие старше 18 лет. Предварительная запись не требуется. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС либо СНИЛС.

Дата второго этапа вакцинации будет сообщена дополнительно.

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