РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 июн. Первого июня на 16 площадках в городском округе Люберцы организованы традиционные праздничные мероприятия в честь Международного дня защиты детей, сообщает комитет по культуре администрации муниципалитета.

С утра и до самого вечера на 16 площадках города и поселков проводятся концерты, мастер-классы, пленэры, выставки детской литературы, анимационные и игровые программы для детей всех возрастов. Во всех парках округа организованы праздничные мероприятия, развлекательные программы, работают аттракционы.

Также развлекательные площадки ждут детей и их родителей в выходные.